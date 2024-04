Genoa Gilardino, la società vuole blindarlo: la situazione

Mancano poche partite alla fine della Serie A e il Genoa, ormai salvo, valuta il futuro partendo dal rinnovo di Alberto Gilardino

Mancano poche partite alla fine della Serie A e il Genoa, ormai salvo, valuta il futuro partendo dal rinnovo di Alberto Gilardino.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, la società non vorrebbe lasciar partire il tecnico, corteggiato da diversi club di A tra cui anche la Fiorentina. Per questo starebbe lavorando in modo serrato al rinnovo di contratto.