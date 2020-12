Genoa, Ballardini deve risolvere i problemi su calcio piazzato: il dato

Quarto debutto sulla panchina del Genoa per Davide Ballardini che questa sera affronta al Picco lo Spezia. Un derby da vincere

Un derby da vincere assolutamente per i rossoblu, magari approfittando di una debolezza dei padroni di casa per interrompere una maledizione statistica.

Da una parte nessuna squadra ha subito più gol da palla inattiva dello Spezia (10, come la Sampdoria) in questa Serie A, dall’altra il Genoa è l’unica formazione dell’attuale torneo a non aver ancora trovato la rete su calcio piazzato.