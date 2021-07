Genoa, Ballardini: «Inter e Napoli candidate allo Scudetto. Il derby...»

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato del calendario di Serie A, soffermandosi sul derby con la Sampdoria

INIZIO – «L’inizio sarà sicuramente impegnativo. Giocheremo contro due squadre candidate alla vittoria del campionato, prima la trasferta in casa dell’Inter campione d’Italia e poi in casa con il Napoli. Di facile non c’è nulla e gli avvii presuppongono sempre delle complicazioni».

DERBY – «Quando arriverà il giorno del derby faremo tutti questi discorsi, ora mi sembra un po’ prematuro parlarne. Devo dire che mi piace questo calendario. Le novità sono curiose. Vediamo cosa succede, sono molto curioso».