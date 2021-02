Genoa, Ballardini: «Partita equilibrata, Rovella è straordinario»

Il commento di Davide Ballardini dopo il pareggio del Genoa sul campo del Torino. Le sue parole a Sky Sport

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport opo il pareggio per 0-0 contro il Torino. Queste le sue parole.

CORAGGIO – «Il Genoa prova sempre a fare la partita poi ci sono delle difficoltà. Il Torino ha giocatori di qualità ma noi proviamo a giocare e creare occasioni. Oggi siamo stati bravi, abbiamo avuto 3-4 palle gol chiare e sappiamo anche soffrire. Partita molto equilibrata. Con grande attenzione e umiltà gli abbiamo dato fastidio».

AMBIZIONI – «Io credo che l’ambizione sia quella di giocare una buona partita sabato prossima. Tutte le partite sono molto impegnative».

ROVELLA – «Oggi ha fatto una buonissima partita, di qualità, di quantità e attenzione. Ha 20 anni, ha ancora tanto da imparare ma ha delle qualità ma soprattutto è un ragazzo molto serio, straordinario, semplice, pulito. Da qui in avanti non potrà far altro che migliorare. E’ un bene averlo ora e sarà un bene per chi lo allenerà da qui in avanti».