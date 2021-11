Genoa, Bianchi: «Mi godo il momento. Dedico il gol alla mia famiglia»

Flavio Bianchi, autore del gol del definitivo 2-2 contro l’Empoli, ha parlato nel post partita. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Flavio Bianchi ha parlato dopo Empoli-Genoa.

GOL – «E’ un momento difficile per tutti. Lavoriamo duramente per uscirne, ho dato una mano come potevo. Mi metto sempre a disposizione, oggi è andata bene. Potevamo amministrare meglio il vantaggio, ma è importante non perdere».

SOGNI – «L’ho detto tante volte, il mio sogno era giocare qui. Ho esordito a San Siro, stadio storico e presto spero di poter esordire a Marassi. Ora mi godo il momento del primo gol con la prima squadra».

GENOA – «Sono arrivato qui a dieci anni. Ho fatto la trafila nelle giovanili, questo è il coronamento di un sogno. Spero il primo di tanti gol. Dedica? Alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino».

TIFOSI – «Sono sempre vicini a noi, sono fantastici e li ringraziamo sempre per il supporto. Noi dobbiamo onorare la maglia e ringraziarli sempre».