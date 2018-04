Genoa: gli ex e una clausola confermano Ballardini, con un dubbio

Ballardini verso la riconferma sulla panchina del Genoa: anche la piazza chiede a gran voce la sua permanenza. Nel contratto del tecnico un’opzione di rinnovo, ma le parti dovranno trovare un accordo

Davide Ballardini va riconfermato sulla panchina del Genoa: lo chiede a gran voce il popolo rossoblu, per nulla spaventato dalle statistiche che vedono la propria squadra al penultimo posto in termini di gol segnati (leggi anche: I NUMERI DEL GENOA). Il Grifone, è vero, gioca molto sulla difensiva: lo ha dimostrato anche nel corso dell’ultimo derby. Però può andare bene anche così, parola degli ex. «Ma sono matti? Davvero c’è qualcuno che in questo momento storce il naso per la tattica che Ballardini ha adottato nel derby?», ha dichiarato stamane Roberto Pruzzo a La Repubblica, parlando di vera e propria impresa genoana nel raggiungimento di una salvezza che, a inizio stagione, non pareva tanto scontata. Sulla stessa linea di pensiero un altro ex, Stefano Eranio: «C’è poco da essere coraggiosi: Ballardini vive costantemente a contatto con i giocatori e ne conosce i limiti». Con Ballardini pure Vincenzo Torrente: «Ha fatto la cosa giusta: in questo momento della stagione conta solo fare risultato e centrare l’obiettivo». Lineare.

Di certo al momento non mancano pure le voci – poche – di dissenso rispetto a quella che pare una riconferma certamente scontata, almeno da parte della società Genoa, nei confronti di Ballardini. L’atteggiamento rossoblu nel derby non ha entusiasmato i puristi, resta però pur vero che il tecnico ravennate era stato chiamato dopo dodici giornate di campionato, a novembre, dopo l’esonero di Ivan Juric col chiaro obiettivo di raggiungere quota salvezza (ed è quasi fatta). Il presidente genoano Enrico Preziosi, che dovrebbe ancora pagare al croato un altro anno di contratto, in termini di spending review sarebbe più che felice di prolungare di un ulteriore anno l’accordo con Ballardini, un allenatore da sempre economico, ma dall’efficacia certa in termini di risultati. Nel contratto di quest’ultimo, inoltre, è inserita una clausola di rinnovo in caso di salvezza. Attenzione tuttavia: non si tratterebbe di un vero e proprio prolungamento automatico, quanto piuttosto di una opzione di possibile rinnovo. Vale a dire, il Genoa potrà scegliere se esercitarla (e pare quasi certo), ma andrà valutata anche la volontà di Ballardini, che chiederebbe garanzie contrattuali (probabilmente non un semplice contratto annuale, ma quantomeno un biennale) e di squadra: un mercato all’altezza delle aspettative, qualsiasi esse siano, senza perdere troppi pezzi pregiati. Preziosi verrà mai incontro alle richieste?