Genoa, i convocati per la Juventus: De Rossi deve rinunciare a tre pedine contro i bianconeri all’Allianz Stadium. La lista

Genoa, i convocati per la Juventus: la lista di Daniele De Rossi per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26 all’Allianz Stadium

La marcia di avvicinamento all’attesa e delicata sfida dell’Allianz Stadium è ormai entrata nella sua fase cruciale. In vista dell’attesissimo fischio d’inizio, in programma per le ore 18:00, l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha ufficialmente diramato l’elenco dei giocatori convocati per affrontare l’impegnativa trasferta in terra piemontese contro la Juventus guidata da Luciano Spalletti. Si preannuncia una gara decisamente in salita per il “Grifone”, che sbarca a Torino costretto a fare i conti con alcune assenze molto pesanti, destinate a limitare drasticamente le rotazioni tattiche a disposizione del tecnico romano.

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L’emergenza infortuni: chi salta la sfida contro i bianconeri

Dall’elenco ufficiale consegnato in queste ore mancano all’appello ben tre pedine considerate fondamentali per il corretto funzionamento dello scacchiere rossoblù. Resta ai box l’esterno Brooke Norton-Cuffy: il suo fastidioso infortunio priva l’undici titolare di De Rossi di una spinta propulsiva essenziale e di un grande dinamismo sulla fascia di competenza, costringendo l’allenatore a ridisegnare parzialmente gli equilibri del reparto.

La lista degli indisponibili non si ferma qui. Non saranno della partita nemmeno l’esperto attaccante Maxwel Cornet, elemento che avrebbe potuto garantire strappi letali e imprevedibilità sul fronte offensivo in ripartenza, e il portiere Jonas Siegrist. Entrambi i calciatori sono attualmente ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero clinico e fisico, rendendo impossibile la loro partenza per la trasferta.

Il piano tattico: la voglia di stupire ancora

Nonostante le pesanti defezioni e una panchina inevitabilmente accorciata, l’atmosfera nello spogliatoio ligure rimane carica di grande determinazione. Il Genoa si presenta allo Stadium con l’ambizioso e chiaro obiettivo di confermarsi “ammazzagrandi” del nostro campionato. La squadra ha tutta l’intenzione di gettare il cuore oltre l’ostacolo per tentare l’impresa e strappare punti preziosi in ottica classifica.

Per uscire indenni da un palcoscenico così prestigioso, i rossoblù dovranno necessariamente affidarsi alla granitica solidità del gruppo e alle attente intuizioni tattiche del proprio allenatore. Il duello strategico a distanza tra De Rossi e Spalletti si preannuncia avvincente: il Genoa è pronto a vendere cara la pelle, puntando su un’organizzazione ferrea per cercare di arginare la corazzata bianconera.