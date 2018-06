Genoa, Criscito dimesso dall’ospedale dopo l’intervento al piede

Domenico Criscito è stato dimesso dall’Ospedale di Genova dopo l’operazione per ridurre la frattura al dito del piede sinistro.

Il terzino del Genoa Domenico Criscito è stato dimesso stamane dall’ospedale San Martino di Genova a seguito di un’operazione al piede sinistro. Criscito, difatti, era stato ricoverato nel corso della giornata di ieri dopo essersi procurato la frattura al quinto dito del piede in un incidente domestico durante le vacanze. La struttura ospedaliera ha comunicato che l’operazione svoltasi ieri, per ridurre la frattura, è andata a buon fine e che il giocatore ha trascorso una notte tranquilla presso la Clinica Ortopedica insieme alla moglie.

La prognosi dell’infortunio è di circa un mese e Criscito, tornato da pochi giorni al Genoa dopo sette stagioni allo Zenit San Pietroburgo, sarà costretto a saltare la prima parte del ritiro in programma a Neustift, in Austria, dal 9 luglio per poi rientrare durante la seconda a Brunico, località del Trentino Alto Adige.