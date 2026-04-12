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Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Sassuolo: «Messias è stato una sorpresa incredibile. Vi spiego perché»

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Published

1 giorno ago

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Genoa, Daniele De Rossi ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Sassuolo: cosa ha detto il tecnico del Grifone

Il palcoscenico dello stadio Luigi Ferraris festeggia una vittoria di vitale importanza per i padroni di casa. Nel match valido per la 32ª giornata di Serie A, il Genoa supera per 2-1 il Sassuolo in una sfida tesa e ricca di capovolgimenti di fronte, conquistando un successo che profuma intensamente di permanenza nella massima categoria. A decidere le sorti di questo delicato scontro salvezza sono state le firme d’autore di Ruslan Malinovskyi e del subentrato Caleb Ekuban, reti fondamentali capaci di vanificare la marcatura neroverde siglata da Ismael Kone.

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Grazie a questo preziosissimo bottino pieno incamerato tra le mura amiche davanti al proprio pubblico, la compagine guidata da Daniele De Rossi compie un balzo in avanti clamoroso in classifica. I rossoblù volano infatti a quota 36 punti, staccandosi in maniera decisa dalle sabbie mobili e portandosi a un confortante e momentaneo +9 sulla zona retrocessione. Un traguardo vitale che permette all’intero ambiente ligure di respirare e di guardare al finale di stagione con ritrovata e consapevole serenità.

L’analisi di De Rossi: l’elogio ai leader silenziosi e carismatici

Al triplice fischio del direttore di gara, l’allenatore del Grifone si è presentato ai microfoni di Sky Sport per la consueta disamina nel post partita, manifestando un’enorme soddisfazione per la prova di carattere offerta dalla squadra. Il tecnico ha voluto spostare i riflettori sull’apporto imprescindibile di due assoluti protagonisti della rosa, evidenziando il loro peso specifico all’interno delle gerarchie e delle dinamiche di gruppo: Messias ed Ekuban sono giocatori importantissimi nello spogliatoio. Caleb è molto estroverso, invece con Junior fai fatica a farlo parlare.”

La gestione di Messias: l’arma tattica letale a partita in corso

Proseguendo la sua attenta analisi tecnica e tattica, l’allenatore romano si è poi focalizzato sulla gestione delle energie del talento brasiliano. A causa di alcune assenze, l’esterno ha dovuto fare gli straordinari, confermandosi però un elemento in grado di spaccare letteralmente in due le difese avversarie. Sulle condizioni fisiche e sull’impatto tecnico del numero 10, De Rossi ha infatti concluso l’intervista sottolineando una precisa e necessaria strategia gestionale: Senza Baldanzi, l’abbiamo fatto giocare troppi minuti. Bisogna fare una gestione oculata. È stata una sorpresa incredibile, quando entra a partita in corso può essere devastante”.

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