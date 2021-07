Genoa, ds Marroccu: «Vanheusden, ci siamo. Sirigu grande nome»

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha fatto il punto della situazione sul mercato rossoblù: le sue dichiarazioni

«Per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono novità. Ci sono vari profili che siamo seguendo ma non abbiamo preso nessuna decisione. Vanheusden chiusa con l’Inter? Stiamo lavorando e siamo in dirittura d’arrivo».. Sirigu? È un gran nome».