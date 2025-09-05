Genoa, Frendrup: «Il club e la città sono diventati la mia nuova casa. Hanno un posto speciale nel mio cuore»

Genoa, parla Frendrup: «Il club e la città sono diventati la mia nuova casa. Hanno un posto speciale nel mio cuore» . Le sue parole

Dopo un’estate ricca di indiscrezioni di mercato, Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 e pilastro del Genoa, ha messo a tacere ogni voce sul suo futuro. In un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, il mediano rossoblù – accostato più volte alla Juventus – ha ribadito il suo legame con il club ligure e la città.

«Sono molto felice di vestire questa maglia, è una squadra in cui mi trovo bene. Quest’estate sono sempre rimasto concentrato sul Genoa, senza mai pensare ad altro», ha dichiarato il giocatore, arrivato in Italia nel 2022 dal Brøndby e ormai punto di riferimento nello scacchiere di Vieira.

Un traguardo vicino: 150 presenze in rossoblù

Frendrup, che in questa stagione potrebbe raggiungere quota 150 presenze ufficiali con il Genoa, ha sottolineato quanto il club e la città siano diventati parte integrante della sua vita: «Il club e la città sono diventati la mia nuova casa. Hanno un posto speciale nel mio cuore».

Il sogno della Nazionale danese

Nonostante le prestazioni di alto livello in Serie A, il centrocampista non è ancora entrato stabilmente nel giro della Nazionale maggiore della Danimarca. «Non è facile, c’è tanta concorrenza. Significa che devo migliorare ancora il mio rendimento», ha spiegato. L’obiettivo di partecipare a un Mondiale resta vivo, ma Frendrup mantiene i piedi per terra: «Sto pensando solo al Genoa. Se faccio bene e miglioro, di conseguenza può arrivare tutto».

Il segreto nei recuperi palla

Una delle caratteristiche che lo contraddistinguono è la straordinaria capacità di recuperare palloni. «Da piccolo ho imparato a leggere il gioco: non essendo molto alto, dovevo trovare un vantaggio. Ancora oggi è una parte fondamentale del mio gioco», ha raccontato. Visione di gioco, tempismo negli interventi e capacità di intercettare passaggi sono qualità che lo rendono imprescindibile per il centrocampo rossoblù.

Obiettivi futuri

Guardando avanti, Frendrup punta a migliorare la propria incisività in fase offensiva, aggiungendo gol e assist al suo repertorio. Un obiettivo che, unito alla sua costanza e dedizione, potrebbe aprirgli definitivamente le porte della scena internazionale.

Con queste parole, il danese ha voluto ribadire la sua fedeltà al Genoa, confermandosi non solo come leader in campo, ma anche come simbolo di professionalità e attaccamento alla maglia.