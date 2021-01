Genoa Lazio, Inzaghi prova Caicedo tra i titolari: le ultime

La Lazio ha concluso la seduta di rifinitura alla vigilia del match contro il Genoa: ecco il resoconto da Formello

Rifinitura bagnata per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo la conferenza stampa del tecnico si è ritrovata sul campo centrale del centro sportivo di Formello per gli ultimi dettami prima della partenza per la Liguria, dove i biancocelesti affronteranno domani il Genoa di Davide Ballardini.

Due recuperi importanti per i capitolini, quelli di Acerbi e Leiva, mentre Luiz Felipe andrà in panchina. Tutti e 3 hanno svolto la rifinitura, anche se il difensore brasiliano non al meglio. Davanti provato Caicedo con Immobile: probabile che sia lui a partire dal 1′, a scapito di Muriqi e Pereira.