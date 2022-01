Genoa, l’ex Vandereycken: «Blessin è bravo, ma la squadra ha bisogno di rinforzi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex Genoa Vandereycken ha parlato dell’arrivo sulla panchina rossoblù di Blessin

René Vandereycken, ex rossoblù, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dell’arrivo sulla panchina del Genoa di Alexander Blessin.

LE PAROLE – «Tutti sanno che viene dalla scuola di Rangnick. Le sue squadre praticano pressing a tutto campo. L’anno scorso ha fatto molto bene, arrivando quinto in campionato. Quest’anno stava andando meno bene perché i giocatori più bravi sono andati via l’estate scorsa. Questa squadra ha bisogno di rinforzi soprattutto in attacco. L’unico che fa gol è Mattia Destro: lui è bravo ma non è un fenomeno che può salvare da solo il Genoa. C’è bisogno di giocatori forti sulle fasce che facciano cross e mettano la palla in mezzo».