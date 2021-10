Genoa, il saluto di Marroccu: «Un orgoglio aver lavorato per questo club»

Francesco Marroccu ha lasciato ufficialmente il Genoa. Il saluto dell’ex ds a tutto l’ambiente rossoblu con un messaggio

Con un lungo messaggio tramite il Secolo XIX, Francesco Marroccu ha salutato il Genoa.

LE PAROLE – «Ringrazio il Genoa nelle persone che lo hanno composto nei due anni in cui sono stato direttore sportivo: mi riferisco agli allenatori che si sono avvicendati, ai calciatori, ai dirigenti, e soprattutto al presidente, la verità è che io sarò l’ultimo direttore sportivo dell’era Preziosi al Genoa e quindi devo ringraziare il presidente per avermi dato questa di chance di lavorare con il club più antico d’Italia e mi sembrava doveroso uscire di scena lui uscire con lui. Auguro alla nuova proprietà i migliori successi le migliori fortune, con me sono stati molto corretti, leali e disponibili, è giusto ringraziarli e augurargli il meglio. In generale mi porto dietro l’orgoglio di essere stato il direttore sportivo del Genoa, di un club così trascinante, entusiasmante anche se le mie gestioni sono state prive del calore dei tifosi che però in un derby e in altre tre partite ho potuto assaporare».