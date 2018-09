Genoa: Piatek sblocca la gara contro il Bologna, quarta rete in campionato

Quarta rete in campionato per il centravanti polacco del Genoa, Krzysztof Piatek, capocannoniere della Serie A

Non si ferma il capocannoniere della Serie A, Krzysztof Piatek che sblocca il match contro il Bologna valido per la quarta giornata di campionato. Quello di oggi è il quarto gol di Piatek in campionato in tre giornate, dato che il Grifone ha saltato il primo turno contro il Milan, e l’ottavo in stagione. La realizzazione contro gli emiliani arriva nella ripresa al 69’ con una gran botta di destro da fuori area.