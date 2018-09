Genoa: il giovane Krzysztof Piatek miglior marcatore in Europa

Il centravanti del Genoa, Krzysztof Piatek, con 7 reti in tre gare è il miglior attaccante dei maggiori campionati europei

Tutti si aspettavano Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile o Mauro Icardi in testa alla classifica marcatori di Serie A ed invece, dopo tre giornate ci sono due nomi su cui forse non avrebbe scommesso nessuno. Al termine del terzo turno ci sono in testa, difatti, il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi e il centravanti del Genoa, Krzysztof Piatek. Entrambi i giocatori hanno già messo a segno tre reti in solo due presenze dato che Fiorentina e Genoa non hanno disputato il primo turno a causa della tragedia di Genova. Il nuovo attaccante del Grifone, inoltre, ha stupito realizzando anche quattro marcature in 38 minuti nel preliminare di Coppa Italia contro il Lecce.

Il bottino complessivo, dunque, dell’attaccante polacco parla chiaro: 7 reti in tre gare che gli hanno consentito di essere non solo il capocannoniere attuale di Serie A e Coppa Italia, ma di essere attualmente il miglior marcatore in Europa. Nei maggiori campionati europei, il ventitreenne condivide il primo gradino della classifica con Pablo Sarabia del Siviglia, ma lo spagnolo ha già disputato ben nove gare ufficiali. Seguono in classifica: Robert Lewandowski (6 marcature in 4 partite), Benzema (5 gol in 4 match), Aguero (5 realizzazioni in altrettante gare) e Mbappé (4 gol in 3 partite).