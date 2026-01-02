Genoa Pisa, Gilardino in conferenza stampa: «Contro i rossoblù una sfida molto particolare. De Rossi? Ci conosciamo da tempo, cosa penso di lui»

Genoa Pisa, Gilardino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Grifone. Le parole del tecnico dei toscani sul match

Vigilia di Genoa Pisa per Alberto Gilardino. Il tecnico della squadra toscana ha presentato la delicata trasferta in terra ligure.

INDISPONIBILI – «Stengs, Lusuardi e Cuadrado non saranno a disposizione. Gli altri vedremo dopo la rifinitura. Nzola verrà sicuramente con noi».

GENOA – «Sono contento di ritornare in un campo che mi ha dato tantissimo. Ci sarà un grande pubblico, ma le emozioni saranno messe da parte».

DE ROSSI – «Ci conosciamo da tanto. Ha cambiato il Genoa con la sua mentalità e quindi ci attendiamo una partita molto dura. Sarà uno scontro diretto».

MERCATO – «Qualcosa la dirigenza ci darà, ma parlarne oggi sarebbe molto riduttivo. Tramoni è un giocatore nostro e non del Palermo. Resta un calciatore importante».