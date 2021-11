Genoa Roma, Felix Afena show. E Zaniolo guarda dalla panchina

Una doppietta di Felix Afena basta alla Roma per stendere il Genoa. Serata magica per il giovane ghanese

Contro un coraggioso Genoa, la Roma ha dovuto rivolgersi al giovanissimo 18enne Felix Afena per portare a casa la partita (e i tre punti).

Una doppietta alla terza gara in Serie A per il giovanissimo, che Mourinho ha preferito anche a Zaniolo. Rimasto a Trigoria durante l’ultima pausa delle nazionali, il ragazzo ora ha fatto vedere di poter stare in un gruppo come quello giallorosso, che aveva bisogno di una svolta così dopo le ultime deludenti prestazioni.