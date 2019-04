Genoa-Torino highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Genoa-Torino highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i rossoblù di Cesare Prandelli sfidano la squadra allenata da Walter Mazzarri. Genoa quindicesimo in classifica con 34 punti e reduce dalla sconfitta nel derby contro la Sampdoria; Torino (50) ottavo e proveniente dal pari interno col Cagliari. Nella gara d’andata, successo granata a Torino per 2-1. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Grifone per allontanare la zona retrocessione, Toro per alimentare l’obiettivo europeo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

GENOA-TORINO 0-1 – Al 13′ del secondo tempo, Cristian Ansaldi riceve palla sul limite e senza pensarci troppo la spara di prima all’incrocio di destra. Conclusione fenomenale! Andrei Radu ce l’ha messa tutta ma niente da fare. Assist di Alejandro Berenguer!