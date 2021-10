Genoa Venezia, i convocati di Ballardini: Ghiglione non ce la fa

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha diramato i convocati per il match contro il Venezia

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match casalingo contro il Venezia. Problemi in difesa per il tecnico rossoblù, con lo stop anche di Ghiglione.

Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu.

Difensori: Biraschi, Cambiaso, Criscito, Masiello, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Galdames, Melegoni, Rovella, Sturaro, Touré, Portanova.

Attaccanti: Buksa, Caicedo, Destro, Ekuban, Pandev, Kallon.