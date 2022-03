Genoa, Zangrillo: «Trans agonistica commovente, abbiamo giocato in 12»

Il presidente del Genoa Zangrillo ha commentato la vittoria contro il Torino

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ai canali ufficiali del Grifone ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Torino.

LE PAROLE – «Abbiamo giocato in 12 non in 10. E’ stato veramente bellissimo. Ho visto tante gare del Genoa ma mai crearsi una coesione così tra campo, allenatori e tifosi. Una trans agonistica commovente. Poi c’è un’immagine che mi piace tantissimo e che vedevo dalla tribuna. Ce l’avevo proprio davanti. Parlo di Andrea Masiello che non sta giocando da tante partite ma gli voglio bene. Lui è una persona quadrata, intelligente e di equilibrio che ha guidato la squadra con l’allenatore. Quindi eravamo in 12 col pubblico e 14 con due allenatori».