Germania fuori, Germania a casa, Germania eliminata: è festa italiana. La grande ironia dei social impazza sulla squadra di Low – FOTO

Il Mondiale Russo non smette di stupire. Dopo la quasi eliminazione dell’Argentina è arrivata vera e propria debacle per la Germania campione del Mondo. La squadra di Low ha infatti terminato all’ultimo posto il suo girone di qualificazione ed è fuori dal Mondiale. Continua la maledizione dei “Campioni del Mondo”, così come Italia nel 2010 e Spagna nel 2014 anche i tedeschi, campioni in carica, sono usciti ai gironi. In Italia si è subito scatenata la festa, soprattutto sui social dove molte volte i tedeschi hanno sbeffeggiato gli azzurri. Ultimo, in ordine temporale è stato Schweinsteiger il quale durante un’intervista ha affermato come vedesse Olanda e Italia come favorite alla vittoria finale. Ora gli italiani stanno riversando su Twitter e Facebook tutta la loro soddisfazione per l’uscita anticipata della squadra di Low al Mondiale.