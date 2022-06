Italia, Mancini: «Peccato chiudere così. La strada riserva sempre delle difficoltà»

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro la Germania

«Un peccato chiudere così. Loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo, anche se alcune cose buone sono state fatte. Gli errori li abbiamo pagati cari, non abbiamo difeso bene come squadra. Questa è la strada dove possono esserci delle difficoltà. Una sconfitta che non vanifica ciò che è stato fatto. I giovani sono stati bravi»