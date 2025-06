Germania-Italia U21: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla MOL Arena andrà in scena la sfida tra Germania-Italia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Alla MOL Arena di Dunajska Streda, Italia U21 di Carmine Nunziata affronta la Germania nei quarti di finale degli Europei di categoria.

Le probabili formazioni

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct. Di Salvo.

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata.

Orario e dove vederla

Germania-Italia U21 si gioca domenica 22 giugno 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.