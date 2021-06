Germania, Low: «Siamo delusi. Werner e Muller non sono stati concreti»

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra

«È una gran delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo, c’era tanta fiducia. In queste partite devi sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti. L’Inghilterra, invece, ha sfruttato tutte le opportunità. Non siamo stati abbastanza concreti».