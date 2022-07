Cremonese, Ghiglione: «Voglio riscattarmi, è la mia occasione». Le dichiarazioni dell’esterno

Paolo Ghiglione, nuovo acquisto della Cremonese, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

Eccole: «Voglio riscattarmi qui, è una grande occasione in un campionato molto difficile. Non vedo l’ora di far parte di un gruppo che mi sembra molto sano, conosco già 4-5 compagni di squadra. Ci vediamo presto allo Zini».