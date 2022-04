Ghirelli: «Il Bari ha capito il calcio della Serie C. Promozione meritata»

Il presidente della Serie C Ghirelli ha parlato della promozione in Serie B del Bari

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno ha parlato della promozione in Serie B del Bari.

LE PAROLE – «È un risultato meritato, frutto di un lavoro di lungo periodo e della capacità di capire il calcio di C. È stata formata una società organizzata, un team competitivo, con un tecnico giovane e di livello. C’erano club di grande lignaggio a rendere difficoltoso questo successo, squadre come Catanzaro, Avellino, Palermo, ma il Bari è stato più bravo. Mi aspetto di riscontrare un clima di grande gioia e soprattutto speranza, di fiducia verso una società che ha tutte le carte in regola per far crescere ancora di più il Bari».