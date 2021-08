Ghirelli: «Proporrò l’abolizione di ripescaggi e riammissioni in Lega Pro»

Il presidente della Lega Pro, Ghirelli, parla della proposta di riforma del campionato: ecco le sue dichiarazioni

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato della proposta del campionato e delle regole. Le sue parole al sito della Lega Pro.

«Ho detto al Consiglio Direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie C di abolire i ripescaggi e le riammissioni. Noi iniziamo la riforma e mettiamo fine ad un serie di contenziosi spiacevoli. Questo, si sappia, lo porteremo a credito sul tavolo delle riforme quando parleremo di sostenibilità economico-finanziaria e di riforma di sistema. Se qualcuno pensa che la riforma del calcio italiano sia l’istituzione della Serie C di élite ha sbagliato clamorosamente. La riforma è del calcio italiano, di tutti i campionati. Credo che il presidente della FIGC Gravina sulla riforma di sistema non abbia dubbi. Io non lo tirerò per la giacca perché so che le sue idee vanno rispettate e su esse ci si deve confrontare».