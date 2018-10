Giampaolo sempre più blucerchiato: Ferrero propone il rinnovo al tecnico

Massimo Ferrero non ha alcuna intenzione di privarsi del tecnico Giampaolo: pronto il rinnovo al tecnico

Ad un grande inizio di stagione, corrispondono grandi premi. Massimo Ferrero ha intenzione di premiare il proprio tecnico Marco Giampaolo per quanto fatto di buono in questi anni alla Sampdoria. Da quando il tecnico blucerchiato è stato chiamato ad occupare la panchina doriana, la Genova blucerchiata ha spesso visto partenze sprint in Serie A, un bel gioco, giocatori valorizzati. Soprattutto gli ultimi due sono un po’ i punti cardine sui quali si basa il matrimonio che dura ormai da tre anni fra il tecnico di Giulianova e la società di Corte Lambruschini. E per questo motivo Ferrero ha intenzione di non divorziare.

