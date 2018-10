Marco Giampaolo analizza la sconfitta della Sampdoria sul campo del Milan: le sue parole dopo la gara

La Sampdoria esce sconfitta da San Siro nella gara contro il Milan e interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi. Delusione per l’allenatore Marco Giampaolo, che dopo la gara ha analizzato così la prestazione dei blucerchiati: «Non dobbiamo cercare alibi, è una sconfitta che va analizzata da squadra di rango, se lavori così non puoi accontentarti nemmeno di prendere elogi. Le partite in 95 minuti sono caratteriali, sono fatte di possesso e non possesso, di attivazione mentale, di dettagli, di tante cose» le parole dell’allenatore ai microfoni del canale ufficiale della società blucerchiata.

Giampaolo ha poi proseguito: «Se abbiam perso è perchè abbiamo fatto molto bene alcune cose e molto meno altre. Bene la qualità, il grande palleggio, la ricerca del gioco sempre, le azioni del gol sono state entrambe fantastiche. Quelle non buone sono state il lavoro collettive e non far pensare l’avversario, questo ci ha fatto perdere energie, ci han cambiato gioco su Suso 7-8 volte, lui è un giocatore mortifero che ha soluzione e fa gol così. C’è molto ramamrico, questa squadre per come gioca deve ambire a cose importanti, questa sconfitta deve lasciare l’amaro in bocca»