Giannini esalta la Roma: «De Rossi merita la conferma»

Giuseppe Giannini, detto il Principe, è un’icona a Roma e ha parlato a Tuttosport del momento dei giallorossi e di De Rossi. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI – «Il suo arrivo ha dato la svolta alla stagione. Daniele è entrato in un momento non facile e ha subito trovato la chiave giusta: sembravano gare abbordabili sulla carta, ma le ha vinte tutte e pure giocando molto bene. Adesso col suo lavoro è salita l’autostima nei calciatori, che appaiono tutti migliorati».

CHAMPIONS – «Direi proprio di sì, anche se il Bologna sta andando fortissimo e l’Atalanta non va sottovalutata. Vedo loro come rivali per il quarto posto. I rossoblù giocano bene e sono entrati con merito nell’elite del campionato, dove ormai è di casa da anni l’Atalanta. Il recupero di Smalling però può essere prezioso per la Roma».

RINNOVO – «Non ho dubbi: Daniele merita la conferma. Sta facendo un percorso esaltante, anche contro l’Inter la Roma ha disputato una grande partita pur perdendo. Nelle altre gare non ha sbagliato un colpo. De Rossi si sta guadagnando il rinnovo sul campo. Sarebbe l’allenatore giusto per avviare un nuovo progetto».