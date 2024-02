Genoa, conferenza Gilardino: «Futuro? Sono ambizioso ma la realtà...»

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta di Gasperini

INFORTUNI – «Siamo a buon punto nei rientri: recuperiamo giocatori ma è normale che chi recupera non ha i 90 minuti nelle gambe anche se è una fortuna averli con noi. Gli assenti saranno Matturro e Haps, gli altri rientreranno tutti».

FUTURO – «Fanno piacere le parole di Blazquez. Da parte mia c’è stima nei confronti della società e dei dirigenti, nei confronti di tutto l’ambiente, nei confronti dei giocatori e nei confronti di chi lavora qui. C’è un legame autentico come lo sono i nostri tifosi che ci accompagnano ogni partita con la loro passione. Io sono ambizioso come lo è il mio staff e lo sono i giocatori ma non dobbiamo discostarci dalla realtà. La realtà dice che dobbiamo fare 12 punti per il primo obiettivo stagionale».

GASPERINI – «Quando sei giocatore non ti rendi conto delle tante sfumature ma quando fai l’allenatore o smetti di giocare, ti accorgi di quello che ti lascia una persona o un allenatore. Io devo tanto al mister per quanto mi ha dato nei miei ultimi anni di carriera».