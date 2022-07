Gillet su Onana: «Imparerà molto da Handanovic. Italia scelta giusta»

L’ex portiere Jean François Gillet ha rilasciato una dichiarazione a TeleLombardia in cui parla del collega Onana, approdato all’Inter

Secondo Gillet, l’Inter sarà la medicina giusta per Onana, reduce da un anno molto difficile. L’ex portiere di Bari e Monza ha rilasciato un’intervista a TeleLombardia in cui parla del collega nerazzurro.

LE PAROLE- «Arriva da un anno complicato, non è facile non giocare con continuità per un portiere. Arriva a giocare con un grande come Samir (Handanovic, ndr) dal quale imparerà molto e ha fatto bene ad andare in Italia: con la tecnica italiana della preparazione dei portieri crescerà ancora molto».