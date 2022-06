Giornata Grande Torino, l’On. Patelli: «Va data espressione formale alla memoria»

L’Onorevole Patelli ha parlato della proposta di legge volta a istituire la «Giornata dedicata alla memoria dei caduti del Grande Torino»

La deputata Cristina Patelli, in una intervista a GliEroiDelCalcio.com, ha parlato della proposta di legge per istituire una giornata dedicata alla memoria dei caduti del Grande Torino.

Come è nata l’idea di perorare questa causa?

«Il Museo del Grande Torino e della Leggenda granata ha un motto: “La tragedia non è morire, ma dimenticare. E noi non dimentichiamo.” Allora ho pensato che quella memoria doveva trovare adeguata espressione anche formale, attraverso il riconoscimento legislativo. Il 4 maggio di ogni anno è la più intima delle ricorrenze calcistiche, eppure quasi per paradosso è la celebrazione di tutti, ma proprio di tutti i tifosi di calcio al di sopra di ogni colore, appartenenza e confessione, e di tutti gli appassionati e sportivi al di là di ogni disciplina seguita o praticata. L’esigenza quindi del giorno della memoria dei caduti del Grande Torino scaturisce dalla necessità imprescindibile di “non dimenticare”, e di unire tutto il popolo sportivo e civile».

