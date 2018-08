Girone Napoli Champions League: le quattro squadre del gruppo C della massima competizione europea 2018-2019

Girone di ferro per il Napoli, che l’urna di Montecarlo ha destinato nel raggruppamento più complicato in assoluto. Ovvero il C, insieme a Paris Saint Germain e Liverpool, oltre alla Stella Rossa di quarta fascia. Tre grandi realtà per due soli posti agli ottavi di finale, insomma, una durissima battaglia che il fato ha deciso di destinare ai partenopei nella loro prima avventura europea con Ancelotti in panchina.

Questo il quadro completo dei gironi della Champions League 2018/2019:

GRUPPO A

ATLETICO MADRID

BORUSSIA DORTMUND

MONACO

BRUGES

GRUPPO B

BARCELLONA

TOTTENHAM

PSV EINDHOVEN

INTER

GRUPPO C

PARIS SAINT GERMAIN

NAPOLI

LIVERPOOL

STELLA ROSSA

GRUPPO D

LOKOMOTIV MOSCA

PORTO

SCHALKE 04

GALATASARAY

GRUPPO E

BAYERN MONACO

BENFICA

AJAX

AEK ATENE

GRUPPO F

MANCHESTER CITY

SHAKHTAR DONETSK

LIONE

HOFFENHEIM

GRUPPO G

REAL MADRID

ROMA

CSKA MOSCA

VICTORIA PLZEN

GRUPPO H

JUVENTUS

MANCHESTER UNITED

VALENCIA

YOUNG BOYS