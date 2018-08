Girone Roma Champions League: le squadre del gruppo G

Girone Roma Champions League: le quattro squadre del gruppo G della massima competizione europea 2018-2019

Se c’è un’italiana che, a margine del sorteggio di Montecarlo, può tirare un sospiro di sollievo, questa di sicuro è la Roma. Ai giallorossi di mister Di Francesco, infatti, è toccato in dote il girone G, quello che in prima fascia ha visto l’estrazione del Real Madrid. Ma in due ci si qualifica agli ottavi di finale e le restanti formazioni del raggruppamento sulla carta sono abbordabili per entrambe: si tratta infatti dei russi del CSKA Mosca e dei cechi del Victoria Plzen.

Questo il quadro completo dei gironi della Champions League 2018/2019:

GRUPPO A

ATLETICO MADRID

BORUSSIA DORTMUND

MONACO

BRUGES

GRUPPO B

BARCELLONA

TOTTENHAM

PSV EINDHOVEN

INTER

GRUPPO C

PARIS SAINT GERMAIN

NAPOLI

LIVERPOOL

STELLA ROSSA

GRUPPO D

LOKOMOTIV MOSCA

PORTO

SCHALKE 04

GALATASARAY

GRUPPO E

BAYERN MONACO

BENFICA

AJAX

AEK ATENE

GRUPPO F

MANCHESTER CITY

SHAKHTAR DONETSK

LIONE

HOFFENHEIM

GRUPPO G

REAL MADRID

ROMA

CSKA MOSCA

VICTORIA PLZEN

GRUPPO H

JUVENTUS

MANCHESTER UNITED

VALENCIA

YOUNG BOYS