Le due star francesi Giroud e Kimpembe saranno prossimamente al cinema con Spider-Man: per loro un ruolo da doppiatori

Olivier Giroud e Presnel Kimpembe son pronti per il lancio nel mondo del cinema. Motivo? I due calciatori francesi son stati chiamati per doppiare il nuovo film su Spiderman. Un film però non legato alla Marvel, ma si tratterebbe di una compartecipazione Marvel-Disney. I due nazionali francesi doppieranno Green Goblin e Scorpion in “Spider-Man: New Generation” nella versione francese della piccola, che uscirà a dicembre nei cinema. In questo nuovo universo Spider-Man, in formato film d’animazione, verranno esplorate diverse versioni dell’Uomo Ragno provenienti da una serie di universi paralleli.