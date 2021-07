Giroud Milan, l’indiscrezione: «Ecco quando farà le visite mediche»

Come affermato da Carlo Laudisa, è stato definito il passaggio di Olivier Giroud al Milan. La data di arrivo e visite mediche

Come affermato da Carlo Laudisa, è definito il passaggio di Olivier Giroud al Milan. Ecco le parole del giornalista:

«È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier Giroud al Milan. Intesa con il Chelsea per 1 milione di euro. Il centravanti arriva giovedì per le visite mediche». Per Giroud il primo allenamento a Milanello sarà però posticipato al 27 luglio dopo che il francese avrà completato le proprie vacanze.