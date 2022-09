Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo la quinta giornata

Giudice Sportivo Serie A, le decisioni ufficiali dopo la quinta giornata di campionato: le ultimissime notizie

Il Giudice Sportivo ha emanato le decisioni ufficiali dopo l’ultima giornata di Serie A.

Solo uno squalificato: Danilo Cataldi della Lazio per somma di ammonizioni. Ammende per gli stessi biancocelesti e Spezia (10mila euro per cori razzisti) e Milan (5mila euro per il lancio di tre bottigliette di plastica in campo da parte dei tifosi.