Giulini: «Ricevere il Collare d’oro è straordinario ci onora e sprona a fare sempre meglio»

Le dichiarazioni di Tommaso Giulini in occasione della cerimonia del Collare d’Oro assegnato al Cagliari

Il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha ringraziato il Coni per aver deciso di premiare il club rossoblù con il prestigioso Collare d’Oro. Ecco le sue parole.

«Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione, quella del presidente onorario Luigi Riva e di tutta la società Cagliari Calcio, insieme alla forte gratitudine che rivolgiamo al CONI per questo prestigioso riconoscimento. Il Collare d’Oro al Merito Sportivo è un traguardo importante del nostro sport ai più alti livelli, riceverlo è qualcosa di straordinario che ci onora e sprona a fare sempre meglio. Si tratta di un riconoscimento alla storia del Club, un giusto premio per quello che tantissime persone hanno fatto in cento anni di esistenza di questi gloriosi colori. Da parte nostra vogliamo legittimare sempre più questo tipo di attestati, con l’impegno di lavorare ogni giorno per crescere all’interno del nostro movimento».