Giuntoli: «Credo che Koulibaly rimanga. Fiduciosi sulla cessione di Milik»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato partenopeo. Ecco le sue dichiarazioni:

CONDIZIONI DEL CAMPO – «Secondo me ci sono le condizioni per giocare perché, grazie ai nostri giardinieri, abbiamo uno straordinario manto erboso su cui disputare la partita. Siamo fiduciosi che si possa giocare».

MODULO – «Gattuso userà il 4-2-3-1 e il 4-3-3 in base all’avversario a cui andremo ad affrontare. Questa volta ha optato per il 4-2-3-1».

OSIMHEN – «L’idea è nata da tutti. I calciatori li compriamo e vendiamo sempre tutti insieme. Nasce dal fatto dall’esigenza che servisse un calciatore che giocasse in profondità. Milik non voleva rimanere e abbiamo optato per un’altra soluzione tecnica con lui e Petagna».

MILIK – «Siamo ancora fiduciosi di poter fare un’operazione importante in uscita sia per lui che per noi nell’ultima settimana di mercato, ossia quando solitamente si fa l’80% degli affari».

KOULIBALY – «Credo rimanga. Noi siamo molto contenti, anche lui. Ha altri tre anni di contratto».