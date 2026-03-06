Giuntoli Roma, può essere lui l’erede di Massara? Sempre più insistenti le voci sul prossimo ds: la situazione

Giuntoli Roma, può essere lui l’erede di Massara? Sempre più insistenti le voci sul prossimo direttore sportivo: ecco cosa c’è di vero

Secondo Repubblica, il nome di Cristiano Giuntoli sta iniziando a circolare con insistenza come possibile futuro direttore sportivo della Roma, qualora le strade dell’attuale ds, Frederic Massara, e del club giallorosso dovessero separarsi a fine stagione. Giuntoli, ex manager di Napoli e Juventus, è considerato una delle figure più accreditate per raccogliere l’eredità di Massara, a meno di sorprese. Il rumor è sempre più insistente, nonostante la Roma stia vivendo un buon momento, sia sul piano dei risultati sul campo che per l’ottimo mercato di gennaio, che suggerirebbe di concentrarsi su altri temi.

Prospettive economiche e scelte future

Sul piano economico, la Roma sta cercando di alleggerire progressivamente il monte ingaggi, con l’intenzione di non rinnovare i pesanti contratti di Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Zeki Celik. La programmazione sportiva sembra, quindi, andare di pari passo con gli sviluppi in campo. Tuttavia, il nome di Giuntoli continua a rimanere in circolazione, con la possibilità che, dopo un anno di separazione, Gian Piero Gasperini e Giuntoli possano finalmente lavorare insieme. Il riferimento è al mancato arrivo di Gasperini alla Juventus la scorsa estate, quando Giuntoli era ancora in carica alla Juve, e dove lo stesso direttore sportivo aveva suggerito il nome del tecnico bergamasco alla proprietà bianconera.

Giuntoli alla Roma: trattative e incontri in città

In questi mesi, sono state segnalate presenze di Giuntoli in alcuni ristoranti della capitale, luoghi spesso al centro delle discussioni romane, compreso un incontro con Francesco Totti. Questi segnali hanno alimentato ulteriormente la voce di un possibile approdo del direttore sportivo alla Roma.

Nel frattempo, Friedkin, presidente della Roma, e Massara continuano a lavorare in vista del futuro, con il superconsulente Claudio Ranieri che sembra avere un ruolo cruciale nelle decisioni. Il futuro di Massara dipenderà dalle scelte della proprietà e dalla sua volontà di dare continuità al progetto giallorosso.

La situazione è ancora in evoluzione, ma la Roma si prepara ad affrontare importanti decisioni strategiche per il futuro, mentre l’ipotesi di Giuntoli sembra destinata a rimanere un tema caldo in casa giallorossa.