Gol annullato Milik, Marelli: «Incomprensibile la decisione»

Gol annullato Milik, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato la decisione dell’arbitro di annullare la rete del polacco

Il gol annullato a Milik nel finale ha scatenato tante proteste. L’ex arbitro Marelli ha analizzato a Dazn la moviola di Juve-Salernitana.

LE PAROLE – «Il giocatore deve impattare su un avvversario per far parte dell’azione. In questo caso colpo di testa di Milik, Bonucci avanti per una mezza figura trattenuto da un difensore. Per me rimane una decisione incomprensibile, anzi il difensore subisce fallo».