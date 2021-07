Gol del Torneo Euro 2020: Insigne e Chiesa tra i candidati alla vittoria

I gol di Chiesa e Insigne sono tra le reti candidate a vincere il premio del “Gol del Torneo” di Euro 2020

Federico Chiesa e Lorenzo Insigne si sfidano fuori dal terreno di gioco. I due compagni di squadra con la maglia dell’Italia sono tra i candidati per vincere il premio “Gol del Torneo” di Euro 2020.

L’ala della Juventus è in lizza grazie allo splendido tiro a giro segnato alla Spagna in semifinale, mentre il capitano del Napoli per il capolavoro realizzato agli ottavi di finale contro il Belgio.