Gol di Masiello o autogol di Donnarumma? Ecco il responso per il Fantacalcio sull’episodio di Atalanta-Milan

Farà molto discutere il pareggio in extremis conquistato dall’Atalanta. Nei minuti di recupero del secondo tempo i nerazzurri hanno trovato il gol del pareggio con Masiello su cross di Ilicic. Forse. Come spesso è accaduto in questa stagione non si sa ancora a chi assegnare la paternità del gol visto che il pareggio bergamasco è figlio di una papera di Donnarumma. Il portiere rossonero ha smanacciato in malo modo il colpo di testa del difensore, buttandosi, probabilmente, la palla alle sue spalle. Vedremo a chi assegnerà il gol, che qualifica quasi aritmeticamente l’Atalanta in Europa League, la Figc.