Golden Foot, Lippi: «Dopo la Coppa d’Asia lascerò la guida della Cina»

Ai Golden Foot di Montecarlo è intervenuto anche Marcello Lippi, ex ct che con la Nazionale italiana ha vinto il Mondiale del 2006. Il tecnico viareggino, ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato sulle voci che vedrebbero Conte sulla panchina del Real Madrid: «Psicologicamente e tatticamente, Antonio può allenare in qualsiasi club del mondo. Non so cosa gli passi per la testa, ma se lo chiameranno sicuramente andrà a parlarci. Oltre al blasone, però, di questi tempi bisogna pensare alle qualità dei calciatori, se si adattano al tipo di gioco che uno vuole fare». Lippi, inoltre, ha parlato del suo futuro: «A fine gennaio chiuderò la mia esperienza in Cina. Spero di completare questo percorso, disputando una grande Coppa d’Asia. Cosa farò dopo? Di sicuro non tornerò a guidare una squadra di club. Al massimo potrei essere interessato a una Nazionale».