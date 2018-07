Gordon Singer a Milano: primi contatti con il Milan. Gazidis in pole per il ruolo di ad

Il figlio di Paul, Gordon Singer, è in arrivo a Milano per un primo contatto ufficiale con il Milan. Per il ruolo di ad Gazidis è in pole

C’è sempre Ivan Gazidis nei piani del nuovo Milan del Fondo Elliott. L’Arsenal, con un comunicato ufficiale, ha smentito le voci di un addio ma secondo Il Corriere della Sera in edicola oggi, il Milan è in forte pressing e potrebbe avere Gazidis entro ottobre. L’attuale ad dei Gunners non può liberarsi subito: una volta risolto il contratto con i londinesi dovrebbe rispettare il ‘gardening leave‘, un periodo di tempo in cui, prima di passare a un nuovo impiego, bisogna stare fermi (con la possibilità di fare giardinaggio, gli inglesi sono spiritosi). Intanto Gordon Singer è in arrivo in Italia.

Il figlio di Paul, Gordon, arriverà in Italia tra pochi giorni. Il giorno non è stato ancora definito ma la prossima settimana ci sarà il primo approccio ufficiale tra Singer e il Milan. Gordon parlerà con Leonardo e Scaroni e potrebbe anche imprimere un’accelerazione per i ruoli che devono ancora essere definiti come ad esempio quello di amministratore delegato ma anche quelli di direttore generale (potrebbe toccare a Umberto Gandini) e di direttore sportivo (Paolo Maldini, Ariedo Braida o Cristiano Giuntoli).