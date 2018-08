Gordon Singer e Scaroni in tribuna per Milan-Roma – FOTO

Spettatori d’eccezione a San Siro. In tribuna Scaroni, neo presidente, ma anche Gordon Singer, figlio del proprietario di Elliott

Da qualche settimana in casa Milan è iniziato il nuovo corso con l’addio di Yonghong Li e con l’avvento del Fondo Elliott. Addio a Fassone e Mirabelli, spazio a Leonardo e a Maldini, presenti in tribuna quest’oggi a San Siro per la sfida tra Milan e Roma, anticipo della terza giornata di Serie A. In tribuna anche il presidente Scaroni e Gordon Singer.

Presenza importante quella di Singer, figlio del proprietario di Elliott, Paul. Una presenza che sta a significare l’inizio ‘ufficiale’ del nuovo corso milanista e anche la vicinanza del Fondo Elliott al club rossonero. La gara di oggi, quella tra Milan-Roma, è molto importante per Gattuso e i suoi, chiamati a riscattare la sconfitta di Napoli di sabato scorso, e la vicinanza della società e della proprietà può solo far bene ai rossoneri.