Goretzka cuore di pietra: «Mi ha divertito vedere Messi distrutto»

Leon Goretzka ha parlato dopo la schiacciante vittoria del Bayern Monaco contro il Barcellona in Champions League

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato dopo la roboante vittoria dei bavaresi contro il Barcellona. Il tedesco ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se gli avesse fatto male vedere un idolo come Messi così affranto.

«Se mi ha fatto male vedere Messi così? No, non mi ha fatto male, in realtà mi ha divertito. E’ difficile dire adesso cosa si prova, visto che la partita è finita da poco. Penso che ci vorranno almeno un paio di giorni per elaborare un risultato come questo. Abbiamo tanta fiducia, ma nello spogliatoio ci siamo appena detti che questo è solo il primo di tre passi»