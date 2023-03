Gosens ricorda l'Atalanta: «A Bergamo ero il terzino più forte d'Europa, ora invece...»

Le parole dell’ex esterno dell’Atalanta Robin Gosens ricordando i momenti in quel di Bergamo tra malinconia e presente

In un’intervista rilasciata a La Süddeutsche Zeitung, l’ex esterno dell’Atalanta Robin Gosens è ritornato a parlare della Dea a distanza di un anno dalla sua cessione: paragonando il passato orobico con il presente interista.

LE PAROLE – «La mia carriera prima era come una fiaba. Con l’Atalanta sono diventato il terzino sinistro più forte d’Europa, titolare all’Europeo. Poi è arrivato l’infortunio più la ricaduta dopo la prima riabilitazione. Non ho giocato dopo essere passato all’Inter e venivo etichettato dalla gente in questo modo: Gosens? È finito. Vivere tutto questo in un anno è stato intenso. Il calcio non ha memoria».